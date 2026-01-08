SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|
08.01.2026 13:24:23
EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: SMA Solar Technology AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
SMA Solar Technology AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Language: English
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
08.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SMA Solar Technology AG
|Sonnenallee 1
|34266 Niestetal
|Germany
|Internet:
|http://www.sma.de
|End of News
|EQS News Service
|
2257270 08.01.2026 CET/CEST
