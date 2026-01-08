SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

08.01.2026 13:24:23

EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: SMA Solar Technology AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

08.01.2026 / 13:24 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

SMA Solar Technology AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen

Language: English
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen

Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications

08.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germany
Internet: http://www.sma.de

 
End of News EQS News Service

2257270  08.01.2026 CET/CEST

