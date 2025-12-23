SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|
23.12.2025 12:52:53
EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SMA Solar Technology AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SMA Solar Technology AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
23.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SMA Solar Technology AG
|Sonnenallee 1
|34266 Niestetal
|Deutschland
|Internet:
|http://www.sma.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2250916 23.12.2025 CET/CEST
