SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|
08.01.2026 13:18:14
EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SMA Solar Technology AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SMA Solar Technology AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
