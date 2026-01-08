SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|
08.01.2026 13:24:23
EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SMA Solar Technology AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SMA Solar Technology AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
08.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SMA Solar Technology AG
|Sonnenallee 1
|34266 Niestetal
|Deutschland
|Internet:
|http://www.sma.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2257270 08.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
17:58
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: So steht der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
08.01.26
|EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
08.01.26
|EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)