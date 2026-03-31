EQS-AFR: SMT Scharf AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SMT Scharf AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

SMT Scharf AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



31.03.2026 / 11:10 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.04.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.04.2026

Ort:

Hiermit gibt die SMT Scharf AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 10.04.2026Ort: https://www.smtscharf.com/investorrelations/veroeffentlichungen/finanzberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 10.04.2026Ort: https://www.smtscharf.com/investorrelations/publications/finanzberichte/?lang=en

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