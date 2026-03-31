SMT Scharf Aktie
WKN DE: A3DRAE / ISIN: DE000A3DRAE2
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31.03.2026 11:10:24
EQS-AFR: SMT Scharf AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SMT Scharf AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SMT Scharf AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.04.2026
Ort: https://www.smtscharf.com/investorrelations/veroeffentlichungen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.04.2026
Ort: https://www.smtscharf.com/investorrelations/publications/finanzberichte/?lang=en
31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SMT Scharf AG
|Römerstrasse 104
|59075 Hamm
|Deutschland
|Internet:
|www.smtscharf.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2295274 31.03.2026 CET/CEST
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