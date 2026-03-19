Softing Aktie
WKN: 517800 / ISIN: DE0005178008
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19.03.2026 14:14:33
EQS-AFR: Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Softing AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Softing AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://investor.softing.com/de/news-veroeffentlichungen/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://investor.softing.com/news-publications/financial-reports.html
19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Softing AG
|Richard-Reitzner-Allee 6
|85540 Haar
|Deutschland
|Internet:
|www.softing.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2294590 19.03.2026 CET/CEST
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