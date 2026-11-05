EQS-AFR: Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Softing AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



05.11.2026 / 12:58 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2026

Ort:

Hiermit gibt die Softing AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.11.2026Ort: https://investor.softing.com/de/news-veroeffentlichungen/finanzberichte.html Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 13.11.2026Ort: https://investor.softing.com/news-publications/financial-reports.html

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