Stabilus Aktie

Stabilus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 19:32:13

EQS-AFR: Stabilus SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Stabilus SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Stabilus SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

22.07.2026 / 19:32 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Stabilus SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: August 03, 2026
Address: https://ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen

Language: English
Date of disclosure: August 03, 2026
Address: https://ir.stabilus.com/investor-relations/publications

22.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Germany
Internet: group.stabilus.com
LEI Code: 529900JOSL94HJN4VZ28

 
End of News EQS News Service

2369234  22.07.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Stabilus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Stabilus SE

mehr Analysen
06.05.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Stabilus Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Stabilus SE 13,42 -12,63% Stabilus SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen