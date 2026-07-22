Stabilus Aktie
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
|
22.07.2026 19:32:13
EQS-AFR: Stabilus SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Stabilus SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Stabilus SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: August 03, 2026
Address: https://ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen
Language: English
Date of disclosure: August 03, 2026
Address: https://ir.stabilus.com/investor-relations/publications
22.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Stabilus SE
|Wallersheimer Weg 100
|56070 Koblenz
|Germany
|Internet:
|group.stabilus.com
|LEI Code:
|529900JOSL94HJN4VZ28
|End of News
|EQS News Service
|
2369234 22.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Stabilus SE
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17:58
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
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16:55
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15:58
|SDAX aktuell: SDAX nachmittags in Rot (finanzen.at)
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12:27
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
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12:18
|ROUNDUP: Stabilus vorsichtiger für Geschäftsjahr - Aktie fällt deutlich (dpa-AFX)
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11:08
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09:28
|Verluste in Frankfurt: SDAX startet im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Stabilus SE
|06.05.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|06.05.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|06.05.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
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|Stabilus SE
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