EQS-AFR: Stabilus SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die Stabilus SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 08.12.2025Ort: https://ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 08.12.2025Ort: https://ir.stabilus.com/investor-relations/publications Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 08.12.2025Ort: https://ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 08.12.2025Ort: https://ir.stabilus.com/investor-relations/publications

