Stabilus Aktie
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
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22.04.2026 19:04:23
EQS-AFR: Stabilus SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Stabilus SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Stabilus SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.05.2026
Ort: https://ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.05.2026
Ort: https://ir.stabilus.com/investor-relations/publications
22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Stabilus SE
|Wallersheimer Weg 100
|56070 Koblenz
|Deutschland
|Internet:
|group.stabilus.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2312916 22.04.2026 CET/CEST
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