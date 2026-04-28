EQS-AFR: Stadlauer Malzfabrik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Stadlauer Malzfabrik AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Stadlauer Malzfabrik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



28.04.2026 / 15:25 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG



Sprache: Deutsch

Ort:

Hiermit gibt die Stadlauer Malzfabrik AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.malzfabrik-ag.at/investor-relations/finanzberichte

28.04.2026 CET/CEST

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