Stadlauer Malzfabrik Aktie

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WKN: 79730 / ISIN: AT0000797303

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28.04.2026 15:42:23

EQS-AFR: Stadlauer Malzfabrik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Stadlauer Malzfabrik AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Stadlauer Malzfabrik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

28.04.2026 / 15:42 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Stadlauer Malzfabrik AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.malzfabrik-ag.at/investor-relations/finanzberichte

28.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Stadlauer Malzfabrik AG
Smolagasse 1
1220 Wien
Österreich

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2316972  28.04.2026 CET/CEST

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