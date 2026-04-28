Stadlauer Malzfabrik Aktie
WKN: 79730 / ISIN: AT0000797303
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28.04.2026 15:42:23
EQS-AFR: Stadlauer Malzfabrik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Stadlauer Malzfabrik AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Stadlauer Malzfabrik AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.malzfabrik-ag.at/investor-relations/finanzberichte
28.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Stadlauer Malzfabrik AG
|Smolagasse 1
|1220 Wien
|Österreich
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2316972 28.04.2026 CET/CEST
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