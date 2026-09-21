Stadlauer Malzfabrik Aktie
WKN: 79730 / ISIN: AT0000797303
|
21.09.2026 13:47:31
EQS-AFR: Stadlauer Malzfabrik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Stadlauer Malzfabrik AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Stadlauer Malzfabrik AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.malzfabrik-ag.at/investor-relations/finanzberichte
21.09.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Stadlauer Malzfabrik AG
|Smolagasse 1
|1220 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.malzfabrik-ag.at/
|LEI Code:
|52990050GHRKJKDBNL20
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2402372 21.09.2026 CET/CEST
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