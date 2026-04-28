Stadlauer Malzfabrik Aktie

Stadlauer Malzfabrik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 79730 / ISIN: AT0000797303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.04.2026 15:25:15

EQS-AFR: Stadlauer Malzfabrik AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Stadlauer Malzfabrik AG / Release of Financial Reports
Stadlauer Malzfabrik AG: Release of a Financial report

28.04.2026 / 15:25 CET/CEST
Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Stadlauer Malzfabrik AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:

Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG

Language: German
Address: https://www.malzfabrik-ag.at/investor-relations/finanzberichte

28.04.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Stadlauer Malzfabrik AG
Smolagasse 1
1220 Vienna
Austria

 
End of News EQS News Service

2316962  28.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Stadlauer Malzfabrik AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Stadlauer Malzfabrik AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Stadlauer Malzfabrik AG 56,50 2,73% Stadlauer Malzfabrik AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen