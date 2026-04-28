Stadlauer Malzfabrik Aktie
WKN: 79730 / ISIN: AT0000797303
|
28.04.2026 15:25:15
EQS-AFR: Stadlauer Malzfabrik AG: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: Stadlauer Malzfabrik AG
/ Release of Financial Reports
Stadlauer Malzfabrik AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG
Language: German
Address: https://www.malzfabrik-ag.at/investor-relations/finanzberichte
28.04.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Stadlauer Malzfabrik AG
|Smolagasse 1
|1220 Vienna
|Austria
|End of News
|EQS News Service
|
2316962 28.04.2026 CET/CEST
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|Stadlauer Malzfabrik AG
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