EQS-AFR: Stadlauer Malzfabrik AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Stadlauer Malzfabrik AG / Release of Financial Reports

Stadlauer Malzfabrik AG: Release of a Financial report



21.09.2026 / 13:47 CET/CEST

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Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG



Language: German

Address:

Stadlauer Malzfabrik AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.malzfabrik-ag.at/investor-relations/finanzberichte

21.09.2026 CET/CEST

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