EQS-AFR: STRABAG SE: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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STRABAG SE: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



28.04.2026 / 07:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die STRABAG SE bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.strabag.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/ergebnisse-und-berichte Sprache: EnglischOrt: https://www.strabag.com/en/investor-relations-en/financial-publications/results-and-reports

28.04.2026 CET/CEST

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