STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
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28.08.2026 07:00:04
EQS-AFR: STRABAG SE: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: STRABAG SE
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die STRABAG SE bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.strabag.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/ergebnisse-und-berichte
Sprache: Englisch
Ort: https://www.strabag.com/en/investor-relations-en/financial-publications/results-and-reports
28.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.strabag.com
|LEI Code:
|529900TYYSRJH2VJSP60
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2389712 28.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu STRABAG SE
|
07:00
|EQS-News: Semi-Annual Report 2026: STRABAG SE increases earnings and raises 2026 guidance (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Halbjahresbericht 2026: STRABAG SE steigert Ergebnis und hebt Guidance für 2026 an (EQS Group)
|
07:00
|EQS-AFR: STRABAG SE: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
07:00
|EQS-AFR: STRABAG SE: Release of a Financial report (EQS Group)
|
27.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.08.26
|Handel in Wien: ATX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.08.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime schwächer (finanzen.at)
Analysen zu STRABAG SE
|22.05.26
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|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|22.05.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|19.02.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|22.05.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|06.09.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|05.09.16
|STRABAG neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.05.16
|STRABAG neutral
|Kepler Cheuvreux
|04.12.15
|STRABAG Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
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Aktien in diesem Artikel
|STRABAG SE
|85,70
|-2,72%
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