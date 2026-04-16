STRATEC Aktie
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555
|
16.04.2026 16:09:13
EQS-AFR: STRATEC SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: STRATEC SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die STRATEC SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.stratec.com/hauptversammlung
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.stratec.com/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.stratec.com/financial_reports
16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRATEC SE
|Gewerbestr. 37
|75217 Birkenfeld
|Deutschland
|Internet:
|www.stratec.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2309986 16.04.2026 CET/CEST
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