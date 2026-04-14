STS Group Aktie
WKN DE: A1TNU6 / ISIN: DE000A1TNU68
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14.04.2026 09:31:22
EQS-AFR: STS Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: STS Group AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die STS Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort: https://www.sts.group/de/investor-relations/publikationen
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026
Ort: https://www.sts.group/de/investor-relations/publikationen
14.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STS Group AG
|Kabeler Str. 4
|58099 Hagen
|Deutschland
|Internet:
|https://sts.group
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2303962 14.04.2026 CET/CEST
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