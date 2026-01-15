SURTECO GROUP Aktie
EQS-AFR: SURTECO GROUP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SURTECO GROUP SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SURTECO GROUP SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026
Ort: https://ir.surteco.com/de/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026
Ort: https://ir.surteco.com/de/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 21.04.2026
Ort: https://ir.surteco.com/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://ir.surteco.com/de/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://ir.surteco.com/financial-reports
