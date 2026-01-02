SUSS MicroTec Aktie
EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SUSS MicroTec SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SUSS MicroTec SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026
Ort: https://www.suss.com/de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026
Ort: https://www.suss.com/en/investor-relations/financial-reports
