SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
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27.03.2026 12:00:03
EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SUSS MicroTec SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SUSS MicroTec SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026
Ort: https://www.suss.com/de/investor-relations/finanzberichte
27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUSS MicroTec SE
|Schleissheimer Strasse 90
|85748 Garching
|Deutschland
|Internet:
|www.suss.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2299304 27.03.2026 CET/CEST
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27.03.26
|EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)