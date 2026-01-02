SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|
02.01.2026 18:00:03
EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SUSS MicroTec SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SUSS MicroTec SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://www.suss.com/de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://www.suss.com/en/investor-relations/financial-reports
02.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUSS MicroTec SE
|Schleissheimer Strasse 90
|85748 Garching
|Deutschland
|Internet:
|www.suss.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2252206 02.01.2026 CET/CEST
|02.12.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|18.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|40,86
|4,61%
