EQS-AFR: Symrise AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Symrise AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Symrise AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 04, 2026
Address: https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/
Language: English
Date of disclosure: March 04, 2026
Address: https://www.symrise.com/investors/financial-results/
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 04, 2026
Address: https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/
Language: English
Date of disclosure: March 04, 2026
Address: https://www.symrise.com/investors/financial-results/
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: July 30, 2026
Address: https://www.symrise.com/de/investoren/finanzergebnisse/
Language: English
Date of disclosure: July 30, 2026
Address: https://www.symrise.com/investors/financial-results/
Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Germany
|Internet:
www.symrise.com
