TAG Immobilien Aktie
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
|
03.12.2025 13:08:33
EQS-AFR: TAG Immobilien AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TAG Immobilien AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die TAG Immobilien AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/geschaeftsberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://www.tag-ag.com/en/investor-relations/financial-statements/annual-reports/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.tag-ag.com/en/investor-relations/financial-statements/quarterly-reports/
03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAG Immobilien AG
|Steckelhörn 5
|20457 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|https://www.tag-ag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2233246 03.12.2025 CET/CEST
