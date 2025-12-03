EQS-AFR: TAG Immobilien AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TAG Immobilien AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

TAG Immobilien AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



03.12.2025 / 13:08 CET/CEST

Hiermit gibt die TAG Immobilien AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 18.03.2026Ort: https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/geschaeftsberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 18.03.2026Ort: https://www.tag-ag.com/en/investor-relations/financial-statements/annual-reports/ Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 11.08.2026Ort: https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 11.08.2026Ort: https://www.tag-ag.com/en/investor-relations/financial-statements/quarterly-reports/

