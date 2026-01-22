TAKKT Aktie
EQS-AFR: TAKKT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TAKKT AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die TAKKT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.takkt.de/investoren/veroeffentlichungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.takkt.de/en/investors/reporting-and-events/reporting
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.takkt.de/investoren/veroeffentlichungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.takkt.de/en/investors/reporting-and-events/reporting
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.takkt.de/investoren/veroeffentlichungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.takkt.de/en/investors/reporting-and-events/reporting
Analysen zu TAKKT AG
|13.02.25
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|28.10.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|22.07.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|02.04.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|15.02.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
