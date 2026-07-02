Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
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02.07.2026 10:28:53
EQS-AFR: Talanx AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Talanx Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Talanx Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://www.talanx.com/de/investor_relations/ergebnisse_-_berichte/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://www.talanx.com/en/investor_relations/reporting/financial_reports
02.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Talanx Aktiengesellschaft
|HDI-Platz 1
|30659 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.talanx.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2358874 02.07.2026 CET/CEST
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