Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|
09.02.2026 13:56:53
EQS-AFR: Talanx Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Talanx Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Talanx Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 18, 2026
Address: https://www.talanx.com/de/investor_relations/ergebnisse_-_berichte/ergebnisse
Language: English
Date of disclosure: March 18, 2026
Address: https://www.talanx.com/en/investor_relations/reporting/reporting
09.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Talanx Aktiengesellschaft
|HDI-Platz 1
|30659 Hannover
|Germany
|Internet:
|www.talanx.com
|End of News
|EQS News Service
|
2273472 09.02.2026 CET/CEST
