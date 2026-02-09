Talanx Aktie
EQS-AFR: Talanx Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Talanx Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Talanx Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://www.talanx.com/de/investor_relations/ergebnisse_-_berichte/ergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://www.talanx.com/en/investor_relations/reporting/reporting
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Talanx Aktiengesellschaft
|HDI-Platz 1
|30659 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.talanx.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
