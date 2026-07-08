TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
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08.07.2026 11:44:13
EQS-AFR: TeamViewer SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: TeamViewer SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
TeamViewer SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: July 28, 2026
Address: https://ir.teamviewer.com/finanzergebnisse
Language: English
Date of disclosure: July 28, 2026
Address: https://ir.teamviewer.com/financialresults
08.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|TeamViewer SE
|Bahnhofsplatz 2
|73033 Göppingen
|Germany
|Internet:
|ir.teamviewer.com
|End of News
|EQS News Service
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2362676 08.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu TeamViewer
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08.07.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
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08.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
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08.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
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08.07.26
|EQS-AFR: TeamViewer SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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08.07.26
|EQS-AFR: TeamViewer SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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08.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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08.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
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07.07.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu TeamViewer
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
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