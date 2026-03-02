TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|
02.03.2026 17:45:03
EQS-AFR: TeamViewer SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TeamViewer SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die TeamViewer SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.teamviewer.com/finanzergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.teamviewer.com/financialresults
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.teamviewer.com/finanzergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.teamviewer.com/financialresults
02.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TeamViewer SE
|Bahnhofsplatz 2
|73033 Göppingen
|Deutschland
|Internet:
|ir.teamviewer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2283246 02.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TeamViewer
|
17:58
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
17:45
|EQS-AFR: TeamViewer SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
17:45
|EQS-AFR: TeamViewer SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
15:58
|Montagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|MDAX aktuell: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: MDAX im Minus (finanzen.at)