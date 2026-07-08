TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
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08.07.2026 11:44:13
EQS-AFR: TeamViewer SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TeamViewer SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die TeamViewer SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026
Ort: https://ir.teamviewer.com/finanzergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026
Ort: https://ir.teamviewer.com/financialresults
08.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TeamViewer SE
|Bahnhofsplatz 2
|73033 Göppingen
|Deutschland
|Internet:
|ir.teamviewer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2362676 08.07.2026 CET/CEST
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08.07.26
|EQS-AFR: TeamViewer SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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08.07.26
|EQS-AFR: TeamViewer SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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08.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Barclays Capital
|10.02.26
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
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|Deutsche Bank AG
|06.05.26
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|Barclays Capital
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