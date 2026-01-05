technotrans Aktie
WKN DE: A0XYGA / ISIN: DE000A0XYGA7
|
05.01.2026 11:05:13
EQS-AFR: technotrans SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: technotrans SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
technotrans SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.technotrans.de/investor-relations/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.technotrans.com/investor-relations/financial-reports
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 10, 2026
Address: https://www.technotrans.de/investor-relations/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: November 10, 2026
Address: https://www.technotrans.com/investor-relations/financial-reports
05.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|technotrans SE
|Robert-Linnemann-Str. 17
|48336 Sassenberg
|Germany
|Internet:
|http://www.technotrans.de
|End of News
|EQS News Service
|
2254636 05.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu technotrans SEmehr Nachrichten
Analysen zu technotrans SEmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|technotrans SE
|35,20
|2,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.