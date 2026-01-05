technotrans Aktie
EQS-AFR: technotrans SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: technotrans SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die technotrans SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026
Ort: https://www.technotrans.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026
Ort: https://www.technotrans.com/investor-relations/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026
Ort: https://www.technotrans.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026
Ort: https://www.technotrans.com/investor-relations/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://www.technotrans.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://www.technotrans.com/investor-relations/financial-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|technotrans SE
|Robert-Linnemann-Str. 17
|48336 Sassenberg
|Deutschland
|Internet:
|http://www.technotrans.de
