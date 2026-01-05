technotrans Aktie

05.01.2026 11:05:13

EQS-AFR: technotrans SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

technotrans SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
technotrans SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

05.01.2026 / 11:05 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die technotrans SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.technotrans.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.technotrans.com/investor-relations/financial-reports

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort: https://www.technotrans.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort: https://www.technotrans.com/investor-relations/financial-reports

05.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: technotrans SE
Robert-Linnemann-Str. 17
48336 Sassenberg
Deutschland
Internet: http://www.technotrans.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2254636  05.01.2026 CET/CEST

