technotrans Aktie
WKN DE: A0XYGA / ISIN: DE000A0XYGA7
05.01.2026 11:05:13
EQS-AFR: technotrans SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: technotrans SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die technotrans SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.technotrans.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.technotrans.com/investor-relations/financial-reports
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort: https://www.technotrans.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort: https://www.technotrans.com/investor-relations/financial-reports
05.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|technotrans SE
|Robert-Linnemann-Str. 17
|48336 Sassenberg
|Deutschland
|Internet:
|http://www.technotrans.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2254636 05.01.2026 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|technotrans SE
|35,20
|2,62%
