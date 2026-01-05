EQS-AFR: technotrans SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: technotrans SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

Hiermit gibt die technotrans SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 12.05.2026Ort: https://www.technotrans.de/investor-relations/finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 12.05.2026Ort: https://www.technotrans.com/investor-relations/financial-reports Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 10.11.2026Ort: https://www.technotrans.de/investor-relations/finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 10.11.2026Ort: https://www.technotrans.com/investor-relations/financial-reports

