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Telekom Austria Aktie

Telekom Austria für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008

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18.03.2026 13:45:03

EQS-AFR: Telekom Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Telekom Austria AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Telekom Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

18.03.2026 / 13:45 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Telekom Austria AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch
Ort: https://a1.com/de/investor-relations-home/ergebnis-center/jahresfinanzberichte/

Sprache: Englisch
Ort: https://a1.com/investor-relations/results-center/annual-financial-reports/

18.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
1020 Wien
Österreich
Internet: www.a1.group

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2293676  18.03.2026 CET/CEST

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