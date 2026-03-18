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Telekom Austria Aktie

Telekom Austria für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008

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18.03.2026 13:45:03

EQS-AFR: Telekom Austria AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Telekom Austria AG / Release of Financial Reports
Telekom Austria AG: Release of a Financial report

18.03.2026 / 13:45 CET/CEST
Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Telekom Austria AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:

Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)

Language: German
Address: https://a1.com/de/investor-relations-home/ergebnis-center/jahresfinanzberichte/

Language: English
Address: https://a1.com/investor-relations/results-center/annual-financial-reports/

18.03.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
1020 Vienna
Austria
Internet: www.a1.group

 
End of News EQS News Service

2293676  18.03.2026 CET/CEST

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