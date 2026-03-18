Telekom Austria Aktie
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
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18.03.2026 13:45:03
EQS-AFR: Telekom Austria AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Telekom Austria AG
/ Release of Financial Reports
Telekom Austria AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)
Language: German
Address: https://a1.com/de/investor-relations-home/ergebnis-center/jahresfinanzberichte/
Language: English
Address: https://a1.com/investor-relations/results-center/annual-financial-reports/
18.03.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Telekom Austria AG
|Lassallestrasse 9
|1020 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.a1.group
|End of News
|EQS News Service
|
2293676 18.03.2026 CET/CEST
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