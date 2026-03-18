EQS-AFR: Telekom Austria AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Telekom Austria AG / Release of Financial Reports

Telekom Austria AG: Release of a Financial report



18.03.2026 / 13:45 CET/CEST

Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Telekom Austria AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://a1.com/de/investor-relations-home/ergebnis-center/jahresfinanzberichte/ Language: EnglishAddress: https://a1.com/investor-relations/results-center/annual-financial-reports/

18.03.2026 CET/CEST

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