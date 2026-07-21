Telekom Austria Aktie
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
|
21.07.2026 18:11:43
EQS-AFR: Telekom Austria AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Telekom Austria AG
/ Release of Financial Reports
Telekom Austria AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Halbjahresfinanzbericht-2026-1.pdf
Language: English
Address: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Half-Year-Financial-Report-2026-1.pdf
21.07.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Telekom Austria AG
|Lassallestrasse 9
|1020 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.a1.group
|LEI Code:
|529900KCNFQU5OJH7L33
|End of News
|EQS News Service
|
2369524 21.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Telekom Austria AG
|
09:29
|Handel in Wien: ATX Prime liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
21.07.26
|EQS-AFR: Telekom Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
21.07.26
|EQS-AFR: Telekom Austria AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
21.07.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.07.26
|Börse Wien: ATX Prime nachmittags fester (finanzen.at)
|
21.07.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.07.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
14.07.26
|Schwacher Handel: ATX Prime fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
Analysen zu Telekom Austria AG
|17.10.25
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Telekom Austria buy
|Baader Bank
|18.10.23
|Telekom Austria buy
|Baader Bank
|20.07.21
|Telekom Austria kaufen
|HSBC
|03.05.21
|Telekom Austria kaufen
|HSBC
|09.10.20
|Telekom Austria kaufen
|Erste Group Bank
|31.07.17
|Telekom Austria Neutral
|Citigroup Corp.
|17.10.25
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Telekom Austria AG
|9,76
|0,21%
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