Telekom Austria Aktie

Telekom Austria für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008

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21.07.2026 18:11:43

EQS-AFR: Telekom Austria AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Telekom Austria AG / Release of Financial Reports
Telekom Austria AG: Release of a Financial report

21.07.2026 / 18:11 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Telekom Austria AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Halbjahresfinanzbericht-2026-1.pdf

Language: English
Address: https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Half-Year-Financial-Report-2026-1.pdf

21.07.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
1020 Vienna
Austria
Internet: www.a1.group
LEI Code: 529900KCNFQU5OJH7L33

 
End of News EQS News Service

2369524  21.07.2026 CET/CEST

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