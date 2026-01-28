The Social Chain Aktie
EQS-AFR: The Social Chain AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: The Social Chain AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
The Social Chain AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: January 30, 2026
Address: https://thesocialchain.ag/investor-relations/finanzpublikationen
