WKN DE: A1YC99 / ISIN: DE000A1YC996

28.01.2026 15:00:03

EQS-AFR: The Social Chain AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: The Social Chain AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
The Social Chain AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

28.01.2026 / 15:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The Social Chain AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: January 30, 2026
Address: https://thesocialchain.ag/investor-relations/finanzpublikationen

28.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: The Social Chain AG
Alte Jakobstraße 85/86
10179 Berlin
Germany
Internet: https://www.thesocialchain.ag/

 
End of News EQS News Service

2267022  28.01.2026 CET/CEST

Nachrichten zu The Social Chain AG

Analysen zu The Social Chain AG

