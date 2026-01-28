The Social Chain Aktie
WKN DE: A1YC99 / ISIN: DE000A1YC996
|
28.01.2026 15:00:03
EQS-AFR: The Social Chain AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: The Social Chain AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die The Social Chain AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.01.2026
Ort: https://thesocialchain.ag/investor-relations/finanzpublikationen
28.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Social Chain AG
|Alte Jakobstraße 85/86
|10179 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://www.thesocialchain.ag/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2267022 28.01.2026 CET/CEST
