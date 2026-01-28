The Social Chain Aktie

The Social Chain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1YC99 / ISIN: DE000A1YC996

28.01.2026 15:00:03

EQS-AFR: The Social Chain AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: The Social Chain AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
The Social Chain AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.01.2026 / 15:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die The Social Chain AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.01.2026
Ort: https://thesocialchain.ag/investor-relations/finanzpublikationen

28.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Social Chain AG
Alte Jakobstraße 85/86
10179 Berlin
Deutschland
Internet: https://www.thesocialchain.ag/

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2267022  28.01.2026 CET/CEST

