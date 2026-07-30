thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
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30.07.2026 10:20:03
EQS-AFR: ThyssenKrupp AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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EQS Preliminary announcement financial reports: thyssenkrupp AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
thyssenkrupp AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)
Language: German
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/berichterstattung-und-publikationen/
Language: English
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/reporting-and-publications
30.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|thyssenkrupp AG
|thyssenkrupp Allee 1
|45143 Essen
|Germany
|Internet:
|www.thyssenkrupp.com
|LEI Code:
|549300UDG16DOYUPR330
|Weitere Informationen im Internet unter Investor Relations Further information can be found on our website under Investor Relations
|End of News
|EQS News Service
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2374504 30.07.2026 CET/CEST
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|EQS-AFR: ThyssenKrupp AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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