thyssenkrupp Aktie

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

10.11.2025 12:00:34

EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: thyssenkrupp AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

10.11.2025 / 12:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die thyssenkrupp AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.12.2025
Ort: https://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/berichterstattung-und-publikationen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.12.2025
Ort: https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/reporting-and-publications

10.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: thyssenkrupp AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Deutschland
Internet: www.thyssenkrupp.com

Weitere Informationen im Internet unter Investor Relations Further information can be found on our website under Investor Relations
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2226918  10.11.2025 CET/CEST

