thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|
10.11.2025 12:00:34
EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: thyssenkrupp AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die thyssenkrupp AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.12.2025
Ort: https://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/berichterstattung-und-publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.12.2025
Ort: https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/reporting-and-publications
10.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|thyssenkrupp AG
|thyssenkrupp Allee 1
|45143 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.thyssenkrupp.com
|Weitere Informationen im Internet unter Investor Relations Further information can be found on our website under Investor Relations
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2226918 10.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.11.25
|MDAX aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
11.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
10.11.25