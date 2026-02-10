thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
10.02.2026 08:52:43
EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: thyssenkrupp AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die thyssenkrupp AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026
Ort: https://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/berichterstattung-und-publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026
Ort: https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/reporting-and-publications
