EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026

Ort:

Hiermit gibt die thyssenkrupp AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 12.02.2026Ort: https://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/berichterstattung-und-publikationen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 12.02.2026Ort: https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/reporting-and-publications

