TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|
29.01.2026 11:15:33
EQS-AFR: TRATON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TRATON SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die TRATON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://ir.traton.com/de/finanztermine-und-events
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://ir.traton.com/en/financial-dates-events
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://ir.traton.com/de/finanztermine-und-events
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://ir.traton.com/en/financial-dates-events
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026
Ort: https://ir.traton.com/de/finanztermine-und-events
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026
Ort: https://ir.traton.com/en/financial-dates-events
