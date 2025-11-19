TTL Beteiligungs- und Grundbesitz Aktie
EQS-AFR: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.11.2025
Ort: https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/finanzberichte.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.11.2025
Ort: https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/finanzberichte.html
