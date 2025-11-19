TTL Beteiligungs- und Grundbesitz Aktie

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750100 / ISIN: DE0007501009

19.11.2025 10:38:23

EQS-AFR: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

19.11.2025 / 10:38 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.11.2025
Ort: https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/finanzberichte.html

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.11.2025
Ort: https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/finanzberichte.html

19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
Maximilianstraße 35C
80539 München
Deutschland
Internet: www.ttl-ag.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2232570  19.11.2025 CET/CEST

Aktien in diesem Artikel

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG 0,19 0,00% TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

