EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: TUI AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
TUI AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: December 10, 2025
Address: https://www.tuigroup.com/de/investoren/veroeffentlichungen/finanzergebnisse?filter=fy25-q4
Language: English
Date of disclosure: December 10, 2025
Address: https://www.tuigroup.com/en/investors/publications/financial-results?filter=fy25-q4
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: December 10, 2025
Address: https://www.tuigroup.com/de/investoren/veroeffentlichungen/finanzergebnisse?filter=fy25-q4
Language: English
Date of disclosure: December 10, 2025
Address: https://www.tuigroup.com/en/investors/publications/financial-results?filter=fy25-q4
