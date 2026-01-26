EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: TUI AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

TUI AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



26.01.2026 / 09:38 CET/CEST

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year



TUI AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: February 10, 2026Address: https://www.tuigroup.com/de/investoren/veroeffentlichungen/finanzergebnisse?filter=fy26-q1 Language: EnglishDate of disclosure: February 10, 2026Address: https://www.tuigroup.com/en/investors/publications/financial-results?filter=fy26-q1

