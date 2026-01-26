TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|
26.01.2026 09:38:14
EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: TUI AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
TUI AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: February 10, 2026
Address: https://www.tuigroup.com/de/investoren/veroeffentlichungen/finanzergebnisse?filter=fy26-q1
Language: English
Date of disclosure: February 10, 2026
Address: https://www.tuigroup.com/en/investors/publications/financial-results?filter=fy26-q1
26.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|TUI AG
|Karl-Wiechert-Allee 23
|30625 Hannover
|Germany
|Internet:
|www.tuigroup.com
|End of News
|EQS News Service
|
2265308 26.01.2026 CET/CEST
