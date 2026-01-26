TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|
26.01.2026 09:38:14
EQS-AFR: TUI AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TUI AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die TUI AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.02.2026
Ort: https://www.tuigroup.com/de/investoren/veroeffentlichungen/finanzergebnisse?filter=fy26-q1
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.02.2026
Ort: https://www.tuigroup.com/en/investors/publications/financial-results?filter=fy26-q1
26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TUI AG
|Karl-Wiechert-Allee 23
|30625 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.tuigroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2265308 26.01.2026 CET/CEST
