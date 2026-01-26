EQS-AFR: TUI AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TUI AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

TUI AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



26.01.2026 / 09:38 CET/CEST

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.02.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.02.2026

Ort:

Hiermit gibt die TUI AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 10.02.2026Ort: https://www.tuigroup.com/de/investoren/veroeffentlichungen/finanzergebnisse?filter=fy26-q1 Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 10.02.2026Ort: https://www.tuigroup.com/en/investors/publications/financial-results?filter=fy26-q1

