UBS Aktie
WKN DE: UB0BL6 / ISIN: CH0024899483
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17.04.2026 12:14:03
EQS-AFR: UBS AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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EQS Preliminary announcement financial reports: UBS AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
UBS AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)
Language: German
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.ubs.com/global/de/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389
Language: English
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.ubs.com/global/en/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389
17.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|UBS AG
|Bahnhofstrasse 45
|8098 Zurich
|Switzerland
|Internet:
|www.ubs.com
|End of News
|EQS News Service
|
2310542 17.04.2026 CET/CEST
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