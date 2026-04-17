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WKN DE: UB0BL6 / ISIN: CH0024899483

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17.04.2026 12:14:03

EQS-AFR: UBS AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: UBS AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
UBS AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

17.04.2026 / 12:14 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

UBS AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)

Language: German
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.ubs.com/global/de/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389

Language: English
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.ubs.com/global/en/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389

17.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: UBS AG
Bahnhofstrasse 45
8098 Zurich
Switzerland
Internet: www.ubs.com

 
End of News EQS News Service

2310542  17.04.2026 CET/CEST

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