UBS Aktie
WKN DE: UB0BL6 / ISIN: CH0024899483
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25.08.2026 09:27:13
EQS-AFR: UBS AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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EQS Preliminary announcement financial reports: UBS AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
UBS AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)
Language: German
Date of disclosure: October 28, 2026
Address: https://www.ubs.com/global/en/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389
Language: English
Date of disclosure: October 28, 2026
Address: https://www.ubs.com/global/de/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389
25.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|UBS AG
|Bahnhofstrasse 45
|8098 Zurich
|Switzerland
|Internet:
|www.ubs.com
|LEI Code:
|BFM8T61CT2L1QCEMIK50
|End of News
|EQS News Service
|
2388240 25.08.2026 CET/CEST
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